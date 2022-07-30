Возле среднеколымского села Налимск горит 957 га

Возле села Налимск Среднеколымского района действует лесной пожар

Исполняющий обязанности председателя Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия) Иннокентий Андросов вылетел в Среднеколымский район, сообщает пресс-служба Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия). В 5,4 км от населенного пункта Налимск действует лесной пожар общей площадью 957 га. В связи с угрозой населенному пункту 28 июля на территории «Байдинский наслег» введён режим чрезвычайной ситуации.

В первые дни после обнаружения местной администрацией, государственной противопожарной службой и силами местного населения общей численностью 38 человек и 3 единицами техники организованы оперативные мероприятия по тушению пожара. В результате удалось потушить восточную сторону кромки пожара и провести работы по опашке полосы.

29 июля к работам привлечены 44 человек местного населения и 10 единиц техники. Также, на место прибыли Иннокентий Андросов, работники Авиалесоохраны, 20 человек аэромобильной группы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) и 1 лётчик-наблюдатель. Силы и средства скоординированы и проводятся работы по ликвидации лесного пожара. С 30 июля нештатная группа оперативного реагирования переведена на двухсменный режим работы.