Возле элитного дома в Якутске найдены два тела: резонанс

В Якутии проводится проверка по факту обнаружения тел в акватории реки

Следственным отделом по г. Якутску следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в реке машины с телами мужчины и женщины.

Установлено, что 06 июля 2019 рыбаками в районе 203 микрорайона г. Якутска в акватории реки обнаружена машина с двумя погибшими.

В настоящее время личности погибших установлены, назначены необходимые исследования.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.