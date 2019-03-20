Вожатый стал победителем в республиканском чемпионате по современным танцам

Вожатый отряда «Душа Севера» Центра «Сосновый бор» стал победителем в республиканском чемпионате по современным танцам.

Вожатский коллектив Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» «Душа Севера» — это круглогодичный педагогический отряд вожатых, состоящая из настоящей компании творческой и всесторонне развитой молодежи.

Подтверждением этому стала очередная победа нашего вожатого в республиканском чемпионате по современным танцам «NEW GENERATION DANCE CHAMPIONSHIP».

Владимир Константинов, вожатый отряда «Душа Севера», стал абсолютным победителем в Республиканском чемпионате по современным танцам в категории «New Generation», в категории «Брейк-данс PRO». Он награжден путевкой в город Владимир и будет представлять Якутию в двенадцатом Международном брейк-данс чемпионате «Битва стилей».

Итоговый республиканский чемпионат по современным танцам «NEW GENERATION DANCE CHAMPIONSHIP» проходил в Якутске 16-17 марта 2019 года в Историческом музее «Россия-Моя история».