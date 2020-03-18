18.03.2020
22:18
294

Происшествия

Возгорание в жилом доме в центре Якутска

Источник: https://www.instagram.com/p/B94B5YCI_cQ/
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