22.11.2022
19:33
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Происшествия
Возгорание в магазине в 202-м микрорайоне Якутска
22 ноября в 13:44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в административном здании по ул. 202-й микрорайон в г. Якутск. Через пару минут к месту вызова прибыли пожарные. На момент их прибытия внешних признаков горения не наблюдалось. В результате возгорания огнем повреждена эл. розетка в магазине на площади 0,3 кв.м. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводов, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на вызов реагировали 38 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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