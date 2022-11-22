Возгорание в магазине в 202-м микрорайоне Якутска

22 ноября в 13:44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в административном здании по ул. 202-й микрорайон в г. Якутск. Через пару минут к месту вызова прибыли пожарные. На момент их прибытия внешних признаков горения не наблюдалось. В результате возгорания огнем повреждена эл. розетка в магазине на площади 0,3 кв.м. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводов, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на вызов реагировали 38 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.