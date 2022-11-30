Возгорание в 14-этажном доме Якутска

30 ноября 2022 г. в 16.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 14-ти этажном жилом доме на ул. Чкалова, г. Якутск. Уже через 3 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. В результате пожара огнем поврежден матрас в квартире на общую площадь 3 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 42 человека личного состава и 9 единицы техники.