Возгорание на полигоне на Вилюйском тракте локализовано

Пожар на мусорном полигоне локализован, об этом сообщила директор МУП «Жилкомсервис» Валерия БИЛОУС.

«Возгорание произошло на эксплуатируемой карте полигона, покрытой грунтом. Пожар имеет линейный характер. Возгорание ликвидировано сегодня утром», — прокомментировала Валерия Билоус.

В настоящее время на полигоне продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Пожарный расчет проливает грунт водой, которой обеспечивают 3 водовозки. 10 самосвалов возят на полигон песок, за ночь завезено 1300 кубометров песка. Работают 4 погрузчика и бульдозер.

«По факту поджога Управлениями Роспотребнадзора и Росприроднадзора проводится внеплановая проверка», — добавила директор предприятия.

Всего на ликвидацию пожара затрачено 45 тонн воды, более 1500 песка, задействованы 14 самосвалов, 1 бульдозер, 4 погрузчика, 2 водовозки, 21 человек личного состава.

Напомним, сигнал о возгорании на городском полигоне на 9 км Вилюйского тракта поступил на пульт дежурного в пятницу, 17 января, около 16 часов.