Возгорание на городской свалке полностью ликвидировано

«Возгорание на городской свалке полностью ликвидировано, задымления нет. Проведены работы по отсыпке. Работа по приемке мусора не останавливалась. Теперь полигон перешел в штатный режим работы» — сообщил главный инженер муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» Юрий Сильченко.

Фото: МУП «Жилкомсервис» Источник: МУП «Жилкомсервис»

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