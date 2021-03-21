21.03.2021
17:34
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Происшествия

Возгорание на городской свалке полностью ликвидировано

«Возгорание на городской свалке полностью ликвидировано, задымления нет. Проведены работы по отсыпке. Работа по приемке мусора не останавливалась.

Теперь полигон перешел в штатный режим работы» — сообщил главный инженер муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» Юрий Сильченко.

Фото: МУП «Жилкомсервис»
Источник: МУП «Жилкомсервис»
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