Воздушный шар вырубил свет на нескольких улицах Якутска

Фото тгк @PRyanaya_Yakutia

В Якутске в районе Гимеина, улиц Якова Потапова, частично Лермонтова и Кеши Алексеева ушел свет. Энергетики Центральных электрических сетей ведут восстановление электроснабжения. Сегодня, 7 апреля, около 20:50 произошло отключение воздушной линии 6 кВ Л-ПОК, питающейся с РП-11 вследствие попадания воздушного шара с фольгированной лентой. Энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей Гимеин, квартал Наука, Мерзлотка, Птицевод без света. Фото тгк Sakhaday

Фото: Пресс-служба Якутскэнерго? тгк Sakhaday Источник: пресс-служба Центральных электрических сетей

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