07.04.2023
21:43
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Происшествия

Воздушный шар вырубил свет на нескольких улицах Якутска

Фото тгк @PRyanaya_Yakutia


В Якутске в районе Гимеина, улиц Якова Потапова, частично Лермонтова и Кеши Алексеева ушел свет. Энергетики Центральных электрических сетей ведут восстановление электроснабжения.

Сегодня, 7 апреля, около 20:50 произошло отключение воздушной линии 6 кВ Л-ПОК, питающейся с РП-11 вследствие попадания воздушного шара с фольгированной лентой.

Энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей

Гимеин, квартал Наука, Мерзлотка, Птицевод без света.

Фото тгк Sakhaday
Фото: Пресс-служба Якутскэнерго? тгк Sakhaday
Источник: пресс-служба Центральных электрических сетей

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