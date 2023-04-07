07.04.2023
21:43
204
Происшествия
Воздушный шар вырубил свет на нескольких улицах Якутска
В Якутске в районе Гимеина, улиц Якова Потапова, частично Лермонтова и Кеши Алексеева ушел свет. Энергетики Центральных электрических сетей ведут восстановление электроснабжения.
Сегодня, 7 апреля, около 20:50 произошло отключение воздушной линии 6 кВ Л-ПОК, питающейся с РП-11 вследствие попадания воздушного шара с фольгированной лентой.
Энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей
Гимеин, квартал Наука, Мерзлотка, Птицевод без света.
Фото: Пресс-служба Якутскэнерго? тгк Sakhaday
Источник: пресс-служба Центральных электрических сетей
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.04.2023
0
0
07.04.2023
0
34
07.04.2023
0
90
07.04.2023
0
198
07.04.2023
0
540
07.04.2023
0
864
07.04.2023
0
415
07.04.2023
0
463
07.04.2023
0
436
07.04.2023
0
631
07.04.2023
0
1408
07.04.2023
0
460
07.04.2023
0
461
07.04.2023
0
585
07.04.2023
0
840
07.04.2023
0
386
07.04.2023
0
704
07.04.2023
0
354
07.04.2023
0
769
07.04.2023
0
444
07.04.2023
0
1764
07.04.2023
0
474
07.04.2023
0
3084
07.04.2023
1
2013
07.04.2023
0
1488
07.04.2023
0
788
07.04.2023
0
612
07.04.2023
0
805
07.04.2023
0
534
07.04.2023
0
1195
07.04.2023
0
2604
07.04.2023
0
758
07.04.2023
0
1374
07.04.2023
0
2639
07.04.2023
0
1843
07.04.2023
0
1133
07.04.2023
0
1149
07.04.2023
0
2432
07.04.2023
0
3344
07.04.2023
0
2503
07.04.2023
0
2289
07.04.2023
0
1228
07.04.2023
0
3159
07.04.2023
0
1338
07.04.2023
0
2042
07.04.2023
0
15458
06.04.2023
0
1821
06.04.2023
0
4512
06.04.2023
0
2452
06.04.2023
0
1705
06.04.2023
1
2332
06.04.2023
0
1977
06.04.2023
0
1808
06.04.2023
0
1505
06.04.2023
0
1694
06.04.2023
0
2101
ТОП НОВОСТИ
04.04.2023
0
33928
04.04.2023
0
24949
01.04.2023
1
21699
05.04.2023
0
17673
06.04.2023
0
17637
04.04.2023
0
16429
07.04.2023
0
15448
03.04.2023
4
13409
04.04.2023
0
13247
Добавить комментарий