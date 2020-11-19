Воздушный рай Марии Харлампьевой

Сегодня свой день рождения празднует главный режиссер Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых, первая воздушная гимнастка, отличник культуры Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин наслега Кобяй Мария ХАРЛАМПЬЕВА – ПОПОВА https://www.instagram.com/mariiapopova5007/ . В эти дни Мария Павловна принимает поздравления и с юбилейной датой – ровно 25 лет назад выпускница Колледжа культуры и искусств пришла работать в Цирк.

ЦИРК КАК КОСМОС

Как признается героиня, к будущей профессии она интуитивно готовилась с самого детства: мечтала стать балериной, учителем физкультуры и даже матросом-путешественником; в школе была бессменным культмассовым сектором, вокалисткой ВИА, но о цирке не смела и думать. Артисты цирка, казались юной Марии, недосягаемыми звездами, все равно что космонавты… Оставалось лишь через экран с удивлением наблюдать за волшебством, происходящим на арене.

Вопреки убеждениям, творческие люди нередко отличаются умением правильно и эффективно мечтать. Иначе как объяснить, что все их намерения рано или поздно воплощаются в жизнь. Посчастливилось и Марии Харлампьевой. После нескольких не совсем удачных попыток она все же была принята в Колледж культуры и искусств на отделение режиссуры клубных мероприятий. На экзаменационном спектакле, поставленном в жанре пантомимы, присутствовали Марфа и Сергей Расторгуевы. Скоро основатели цирка пригласили Марию в свою команду и способствовали ее дальнейшему поступлению на выпускной курс эстрадно-циркового отделения ККиИ. Это было время становления якутского цирка и вместе с тем временем рождения первой воздушной гимнастки Якутии.

Мария успешно совмещала учебу и тренировки в цирковой труппе, проходившие тогда в здании нынешнего ТЮЗа. И вот в 1994 году подписывается указ о создании цирка, выделяется отдельное здание. Переезд цирковой семьи в свой первый дом Мария вспоминает так: «Сколько же пыли, грязи, металлического хлама мы тогда вымели. Работали дружно, на энтузиазме – все вычистили, выкрасили своими руками. Сначала появился зрительный зал, потом была смонтирована импровизированная круглая арена с барьерами, с высокой лестницей – своеобразным «форгангом (место выхода артистов на арену). Это было счастье иметь свое здание, настоящий цирк! Аншлаг за аншлагом! Цирк завоевывал любовь зрителей, а мы чувствовали себя самыми что ни на есть истинными «звездочками».

ВЫСОТА МАРИИ ХАРЛАМЬЕВОЙ

Сегодня Мария с улыбкой вспоминает свое боевое крещение на большой высоте. Дело происходило на только что выстроенном стадионе «Туймаада». Специально для воздушного номера был арендован манипулятор, гимнастке предстояло парить в 20-ти метрах от земли, что в разы превышало потолок «старого цирка». Ясная безветренная погода не предвещала волнений. Другое дело высота — здесь хозяйничал ветер, музыка невпопад раскатывалась по всему стадиону, а напуганная артистка буквально прилипла к воздушному кольцу. Ни уговоры наставника — заслуженного артиста РС(Я) Владимира Семеновича ИВАНОВА, ни важность предстоящего события не могли сдвинуть с места Марию. Этот момент она помнит, как сейчас:

«Всем стало очень интересно, толпа людей подошла поближе, поглазеть на трусиху гимнастку. И вдруг дядя Володя закричал в рупор: «Если ты ничего не сделаешь, то из своего кармана оплатишь за простой этой махины. А знаешь сколько денег оплатили, чтобы ты отработала свой номер?! Не отработаешь сейчас, значит уходи в другой жанр!». И тогда мне одновременно стало безумно стыдно, жаль себя и свой труд. Ведь столько усилий я приложила, чтобы стать воздушной гимнасткой, наперекор всем занималась и шла к мечте. Пролетел миг, включилась музыка и я отработала номер на все сто. Весь стадион смотрел на меня и аплодировал».

С М.И. Немчинским заведующим кафедрой режиссуры цирка ГИТИСа

Так, понемногу, преодолевая трудности, принимая решения, Мария росла как профессионал. Уже в первые годы работы прошла стажировку в знаменитой цирковой кузнице, Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева — Карандаша в Москве. Позже, с 2003 по 2008 годы продолжила учебу в Российской Академии театрального искусства – ГИТИС на отделении «режиссер цирка». Усердную студентку не раз приглашали в Москву на очное обучение, но ответственность за шестерых братьев и сестер не позволила ей оставить работу. Мария, как старшая в семье, всегда считала себя обязанной помогать матери дать образование, поставить на ноги младших. Да и с родным цирком надолго расставаться не хотелось.

С однокурсниками по ГИТИСу и Н.И. Челноковым Заслуженным артистом России

Несколько плодотворных лет Мария преподавала в детской цирковой студии. В копилке ярких воспоминаний Республиканский детский цирковой фестиваль «Мамонтенок – 2003», в котором ее воспитанники единогласным решением жюри завоевали Гран-при.

С тех пор «Мамонтенок» заметно подрос, приобрел международный статус и по-прежнему остается верным своей миссии – раскрывать цирковые таланты. Подробнее о событиях цирка здесь http://diamond-circus.ru/ https://www.instagram.com/sakhadiamondcircus/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100010684299535 .

ОТ ЦИРКА К КНИГАМ

С 2007 года Мария Павловна занимается режиссурой. За это время представлено множество цирковых спектаклей, включая ежегодную елку Главы, международные и телевизионные проекты.

Любимыми и самыми вдохновляющими Мария считает детские постановки. Она верит, что именно цирк может помочь современным детям полюбить книгу. Неслучайно, особенно в последние годы, репертуар детских цирковых спектаклей основан на классической литературе. Юные зрители познакомились с такими сказками как «Три толстяка», «Питер Пен», «Царевна Несмеяна», «Доктор Айболит», «Снежная королева», «Щелкунчик» с патриотическим произведением Валентина Катаева «Сын полка».

«Цирк — это эмоции, самые разные, самые настоящие и честные! В эпоху гаджетов нам, а детям особенно, катастрофически не хватает эмоций. Не лишайте себя этой возможности, ходите в цирк — переживайте, удивляйтесь, смейтесь, обсуждайте и ловите настроение! Мы с нетерпением ждем встречи с Вами, дорогие зрители!».

Сама Мария с детства любит читать, в свободное время не прочь забыться в компании мужа и хорошей книги. Дочери Лияна и Лея обожают мамину работу, не пропускают ни одного спектакля, а после с интересом перечитывают сказки.

На вопрос кем планируют стать ее принцессы, Мария отвечает, что старшая к своим 11 годам всерьез увлеклась английским, младшая подумывает стать поваром и открыть свой ресторан. Замечательные планы!

И какая замечательная, талантливая, трудолюбивая наша именинница Мария Павловна Харлампьева – Попова! Купол цирка она ласково называет «Воздушным Раем». 25 лет остается бесконечно преданной своей профессии, раскрываясь как педагог и наставник, претворяя самые смелые идеи в жизнь, как главный режиссер Государственного цирка Якутии. С днем рождения! С профессиональным юбилеем! Вдохновения, достижений, добрых сказок, счастья и здоровья всей вашей семье!