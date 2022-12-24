24.12.2022
22:56
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Происшествия

Воздушный гимнаст упал с большой высоты на глазах сотен зрителей

Сегодня более 700 учащихся со всех уголков республики — отличники учебы, активисты, спортсмены, победители олимпиад, научно-практических конференций и других значимых конкурсов, дети из семей участников СВО —  побывали на традиционной Елке главы Якутии.

Во время выступления воздушный гимнаст упал с высоты на глазах сотен зрителей. Всё произошло, когда циркачи выполняли групповой воздушный номер. К счастью, все обошлось!

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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