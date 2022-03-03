Воздушные тренировки парашютно-десантной службы Авиалесоохраны

Воздушные тренировки новобранцев парашютно-десантной службы Авилесоохраны стартовали в селе Ой Хангаласского района, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В пожароопасный сезон они будут заниматься авиапатрулированием и тушением возгораний на труднодоступных территориях, куда не может добраться наземный транспорт.

«В эти дни в Немюгюнском наслеге для подготовки к пожароопасному сезону собрались курсанты со всей республики. Теоретическую подготовку они прошли в Якутске, сдали зачеты, экзамены, затем перешли к воздушным тренировкам в Хангаласском районе. Новобранцы станут полноправными сотрудниками авиаотделений Хангаласского, Верхневилюйского, Таттинского и других районов республики», — сообщил начальник Авиалесоохраны Владимир Леонов.

36 курсантов совершают прыжки с самолета Ан-2, за их подготовку отвечает старший летчик-наблюдатель Виктор Баишев.

«В нашем случае парашют — это не экстремальный вид отдыха, а средство доставки к очагу возгорания. В целом курсанты должны совершить по 12 прыжков, обучиться точному приземлению, приобрести навыки управления парашютом и точного приземления. Это пригодится им в пожароопасный сезон», — рассказал он.

За укладкой парашютной системы следят инструкторы — они проверяют их перед посадкой в самолет, контролируют работу на площадке приземления. В ближайшие дни курсанты также пройдут тренировку в Магане, где уже будут совершать спуски со спусковым устройством КСК с вертолета Ми-8 «Полярных авиалиний».

В этом году личный состав парашютно-десантной пожарной службы по поручению главы республики Айсена Николаева увеличили на 184 человека. Подготовка к пожароопасному сезону начинается в феврале, тренировки продолжатся до марта-апреля.

Также увеличится число авиаотделений — их откроют в поселках Зырянка Верхнеколымского района, Томтор Оймяконского района и Хандыга Томпонского района. Новых сотрудников примут в отделениях Ленского, Вилюйского, Сунтарского, Хангаласского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Таттинского районов и Якутска. Кроме того, в пожароопасный сезон дополнительно наймут 150 сезонных работников.