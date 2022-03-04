Воздушному судну Ми-8 присвоено имя матери-героини

Об этом сообщил командир воздушного судна Ан-24, Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» Александр Румянцев в ходе пленарной части Дальневосточного женского форума 4 марта в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского.

В октябре 2021 года Общественная организация «Лига женщин города Якутска» при поддержке первого заместителя председателя Якутской городской Думы Евдокии Евсиковой для увековечивания имени легендарной якутской матери обратилась к руководству авиакомпании «Полярные авиалинии» с предложением о присвоении воздушному судну авиакомпании имени матери-героини Февронии Малгиной.

«Совместным решением профсоюзного комитета и руководства авиакомпании «Полярные авиалинии» вертолёт санавиации Ми-8 МТВ с бортовым номером RA-22639 будет носить имя Малкиной Февроньи Николаевны», — сказал представитель авиакомпании.

Для вручения свидетельства на сцену были приглашены председатель общественной организации «Лига женщин города Якутска» Антонина Титова, народный депутат Якутии, почетный председатель общественной организации «Лига женщин города Якутска» Марина Силкина, член президиума Туйаара Константинова, первый заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Евсикова.

Председатель Лиги женщин Якутска Антонина Титова рассказала о жизни матери-героини, кавалера ордена Материнская слава Февроньи Малгиной из Баягинского наслега Таттинского улуса, которая стала символом материнской любви, стойкости и веры.

«Февронья Николаевна выносила под сердцем 20 детей, но к началу войны выжили только семеро: две дочери и пятеро сыновей. Сыновья один за другим получили повестку на фронт и героически погибли, исполняя свой священный долг перед Родиной во время Великой Отечественной войны. Она не переставала их ждать до конца своих дней, надеясь на чудо и на, что сыновья живы и обязательно вернутся домой. Лишь в 1969 году Февронья Николаевна смогла посетить места, где сражались и погибли ее дети, – в Старой Руссе, Новгороде, у озера Ильмень, в Ленинграде.

Она ушла из жизни в 1978 году, прожив 90 лет. Рядом с её могилой установлены пять плит с именами её сыновей – Алексея I, Петра, Алексея II, Спиридона и Василия. Бронзовая скульптура матери-героини из Якутии украшает один из залов Музея Победы в Москве», — сказала председатель общественной организации.

От имени всех членов Лиги женщин Якутска она поблагодарила за поддержку главу Таттинского улуса Николая Сорова, заместителя главы Алёну Гуляеву, всех родственников, земляков Февроньи Николаевны Малгиной, члена Общественной палаты России и Якутии Лену Ефремову, Общественное движение «Ассамблея народов РС(Я)» во главе с председателем Александром Подголовым, которые поддержали инициативу.