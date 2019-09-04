04.09.2019
12:55
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Экономика

Воздушная гавань Якутии будет сотрудничать с японскими компаниями

На Восточном экономическом форуме, который начал свою работу во Владивостоке сегодня, 4 сентября, АО «Аэропорт Якутск» представило проект   «Реконструкция (реновация) международного терминала».

В рамках его реализации подписано два меморандума о намерениях сотрудничества с институтами развития и японскими компаниями.

Так, одно из соглашений заключено между четырьмя сторонами: Правительством Республики Саха (Якутия), АО «Аэропорт Якутск», госкорпорацией ВЭБ.РФ и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ). Институты развития готовы участвовать в реализации проекта и оказать содействие в его финансировании.

Второе соглашение подписано с японскими компаниями Toshiba и Hokkaido Corporation JSC, а также Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС (Я). Стороны намерены рассмотреть возможность оснащения обновленного международного терминала оборудованием мирового класса. Это досмотровое оборудование, оборудование для регистрации пассажиров и таможенного контроля, система сортировки багажа, другие инженерные и технологические решения.

Проект «Реконструкция (реновация) международного терминала», наряду с проектом реконструкции взлетно-посадочной полосы, играет в стратегии развития аэропорта «Якутск» ключевую роль.

Реновация международного терминала на базе существующего предполагает полное обновление инженерного и технологического оборудования, изменение планировки здания, усовершенствование технологий, что в совокупности повлечет за собой повышение качества обслуживания пассажиров и увеличение международных рейсов, в том числе по новым направлениям.

По прогнозам, к 2032 году главная воздушная гавань Якутии будет обслуживать свыше 1,5 млн человек в год (для сравнения, пассажиропоток в 2018 г. составил 908 тыс. человек). Количество международных рейсов будет увеличено в три раза. 

Проект планируется реализовать в три этапа с 2019 по 2021 год.

Подписание документов о намерениях является показательным итогом  подготовительного этапа работ по формированию инвестиционного проекта и стартом для дальнейшей его реализации.

Фото: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
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