Воздух в Якутске стал серьезной угрозой

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводится лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест в период лесных пожаров согласно приказу «Об усилении надзора за состоянием атмосферного воздуха в населённых пунктах в пожароопасный сезон 2021 года» №116-д от 24 марта 2021 г.

14.07.2021 г. на 18:00 в г. Якутске в рамках мониторинга за качеством атмосферного воздуха зарегистрировано превышение ПДК загрязняющих веществ в г. Якутске по следующим показателям:

— концентрация по взвешенным частицам РМ-2,5 составляет от 1,19 ПДК (0,19 мг/м3) до 1,31 ПДК (0,21 мг/м3) при ПДК не более 0,16 мг/м3;

— концентрация по взвешенным частицам РМ-10 составляет от 1,23 ПДК (0,37 мг/м3) до 1,33 ПДК (0,40 мг/м3) при ПДК не более 0,3 мг/м3.

В п. Светлый Мирнинского района исследовано 25 проб атмосферного воздуха на следующие показатели: азота диоксид, взвешенные вещества, серы диоксид, углерода оксид, азота (II) диоксид. Превышение ПДК не установлено.

С нарастающим итогом исследовано 1060 проб атмосферного воздуха.