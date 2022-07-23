23.07.2022
12:14
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Якутск
Воздух в Якутске сегодня хорошего качества!
Воздух в Якутске очистился от дыма. Теперь вы можете дышать полной грудью. Согласно IQAir, сегодня хорошее качество воздуха. Уровень загрязнения составляет 45 AQI, сообщает тгк Yakutsk News.
С утра в Якутске прошел дождь, и воздух особенно свеж после недели задымления. Синоптики ЯУГМС обещают днем +26-28. Отличная погода для летних выходных!
Фото: Sakhalife
Источник: тгк Yakutsk News
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