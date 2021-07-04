Воздух в Якутске и в трех райцентрах стал опасен

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводится лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест в период лесных пожаров согласно приказу «Об усилении надзора за состоянием атмосферного воздуха в населённых пунктах в пожароопасный сезон 2021 года» №116-д от 24 марта 2021 г.

04.07.2021 г. в Республике Саха (Якутия) исследовано 29 проб атмосферного воздуха в г. Якутске, п. Борогонцы Усть – Алданского района, п. Майя Мегино – Кангаласского района, п. Хандыга Томпонского района, п. Сунтар Сунтарского района, г. Покровск Хангаласского района, г. Вилюйск Вилюйского района.

Превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов выявлено в 3 пробах по диоксиду азота в п. Майя Мегино – Кангаласского района, п. Сунтар Сунтарского района и в г. Вилюйск Вилюйского района, в 2 пробах по взвешенным частицам РМ-10 в г. Якутске. Концентрация диоксида азота составила от 0,211 мг/м3 до 0,522 мг/м3 при ПДК не более 0,2 мг/м3, концентрация взвешенных частиц РМ-10 составила от 0,312 мг/м3 до 0,388 мг/м3 при ПДК не более 0,3 мг/м3.