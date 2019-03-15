По факту злоупотребления полномочиями возбуждено уголовное дело в отношении главы Чурапчинского района.

Прокуратура Чурапчинского района провела проверку расходования бюджетных средств в Чурапчинском учебно-производственном комбинате, в ходе которой установлено расходование денежных средств образовательной организации на личные нужды главы района.

Установлено, что глава муниципального образования МО «Чурапчинский улус (район)», действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, незаконно поручил подконтрольному ему директору Чурапчинского учебно-производственного комбината произвести оплату из бюджетных средств за приобретенные им для личных нужд строительные материалы. Во исполнение его поручения в феврале 2018 года денежные средства со счета учреждения перечислены поставщику.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении главы района возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 Уголовного кодекса РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов организации, совершенное главой органа местного самоуправления).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.