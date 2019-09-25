Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра

Старшим следователем следственного отдела по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Установлено, что в 2017 году заместитель министра сельского хозяйства республики получил взятку от предпринимателя в виде строительства для него частного дома стоимостью 500 тысяч рублей в черте г.Якутска, гарантировав ему положительные решения при заключении контрактов на поставку строительных материалов для нужд сельского хозяйства республики.

Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из ОЭБ и ПК МУ МВД России «Якутское».