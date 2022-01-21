Возбуждено уголовное дело по факту смерти 7-летней девочки в больнице Горного района

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – по факту смерти малолетнего ребенка в медицинском учреждении Горного района республики, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

По данным следствия, 17 января 2022 года на стационарное лечение в медицинское учреждение Горного района республики доставлена 7-летняя девочка с признаками ОРВИ, которая на следующий день скончалась.

Для установления всех обстоятельств и причин смерти ребенка следователями проводится комплекс следственных действий. Изучается медицинская документация, проводятся допросы медицинского персонала, а также родственников ребенка. Назначены необходимые экспертные исследования.

Расследование продолжается.