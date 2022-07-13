Возбуждено уголовное дело по факту происшествия с теплоходом на реке Лена

В Республике Саха (Якутия) по результатам проведенной проверки по факту происшествия, произошедшего с теплоходом на реке Лена, следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России по результатам проведенной уголовно-процессуальной проверки по факту происшествия, произошедшего с теплоходом на реке Лена, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, ели эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ранее ход и результаты доследственной проверки по данному факту по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным следствия, 11 июля 2022 года в 3 часа по местному времени пассажирское судно «Метеор-235», выполнявшее коммерческий рейс по доставке пассажиров из г. Якутска на о. Лямпушка, расположенный в Кобяйском районе Республики Саха (Якутия), в условиях темного времени суток и отсутствия контроля за судовой обстановкой, вышло за левую кромку судового хода и село на мель. В результате аварии находящиеся на борту судна 2 члена экипажа и 5 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести (всего на борту находились 9 пассажиров и 6 членов экипажа).

В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России произведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка на месте постановки на мель речного судна, произведена выемка технической документации, всем пассажирам и членам экипажа судна назначены судебно-медицинские экспертизы, пассажиры признаны потерпевшими и допрошены в таковом статусе, по материалам уголовного дела назначена технико-судоводительская экспертиза, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается.