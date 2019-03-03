Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетнего ребенка при пожаре в селе Намцы

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту обнаружения тел женщины, 1979 г.р. и ее сына, 2013 г.р., при тушении пожара в частном жилом доме, расположенном в селе Намцы.

Предварительно установлено, что возгорание произошло около 6 часов 3 марта 2019 года. Глава семьи отправился за автомашиной, его супруга успела позвонить и сообщить о пожаре. По возвращении домой мужчина успел вынести из горящего дома лишь старшего сына, 2012 г. р. В настоящее время ребенок находится в отделении интенсивной терапии местной больницы. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования, проводятся иные следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.