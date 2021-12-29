Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в Якутске

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека – по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске.

По данным следствия, 29 декабря 2021 года около 13 часов на территории ипподрома в городе Якутске стая собак напала на идущую 53-летнюю женщину. Женщина скончалась.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством следователя СКР, которая провела осмотр места, тела женщины и иные неотложные проверочные мероприятия.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В целях детального установления причин и обстоятельств произошедшего создана следственная группа из числа опытных следователей. Сотрудники СКР изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных.

Расследование уголовного дела поручено сотрудникам первого следственного отделения отдела по расследованию особо важны регионального СКР. Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления.