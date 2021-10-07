Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее детей при пожаре в Кобяйском районе

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности трем лицам – по факту гибели 33-летней женщины и двух ее детей 1 года и 6 лет после эвакуации из горящего дома.

На данный момент установлено, что ночью 7 октября 2021 года произошло возгорание частного жилого дома, расположенного в поселке Сангар Кобяйского района. Женщина и ее дети были эвакуированы из горящего здания и доставлены в медучреждение, где скончались.

На место происшествия выехали руководитель Намского МСО, следователи-криминалисты следственного управления СКР Якутии, сотрудники полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.

Расследование продолжается.