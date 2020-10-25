Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и четырех малолетних детей
Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели женщины и ее малолетних детей в Намском районе.
Утром 24 октября 2020 года в Намский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении тел женщины и четырех малолетних детей после локализации сотрудниками МЧС России пожара в жилом доме, расположенном в селе Крест-Кытыл Намского района республики.
На место происшествия выезжали руководитель следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Александр Заболиченко, сотрудники следственно-оперативной группы в составе руководителя Намского МСО СУ СКР по Республике Саха (Якутия), сотрудников отдела криминалистики регионального СКР, дознавателей МЧС, сотрудников полиции.
Погибли 37-летняя женщина и ее дети – 5, 6, 9 лет и полуторамесячный ребенок.
Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. С места происшествия изъяты следы и предметы, которые помогут установить причину возгорания. Назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти женщины и детей, а также причину возгорания.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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