Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и четырех малолетних детей

фото с места происшествия

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели женщины и ее малолетних детей в Намском районе.

Утром 24 октября 2020 года в Намский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении тел женщины и четырех малолетних детей после локализации сотрудниками МЧС России пожара в жилом доме, расположенном в селе Крест-Кытыл Намского района республики.

На место происшествия выезжали руководитель следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Александр Заболиченко, сотрудники следственно-оперативной группы в составе руководителя Намского МСО СУ СКР по Республике Саха (Якутия), сотрудников отдела криминалистики регионального СКР, дознавателей МЧС, сотрудников полиции.

Погибли 37-летняя женщина и ее дети – 5, 6, 9 лет и полуторамесячный ребенок.

Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. С места происшествия изъяты следы и предметы, которые помогут установить причину возгорания. Назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти женщины и детей, а также причину возгорания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.