Возбуждено уголовное дело по факту гибели работников «Водоканала» в Якутске

29 июня 2021 года около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели двух работников АО «Водоканал» при проведении подготовительных работ перед промывкой трубопровода канализационного коллектора на проспекте Ленина в городе Якутске. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Следователи незамедлительно выехали к месту происшествия, работу следственно-оперативной группы возглавляет руководитель следственного отдела по городу Якутску регионального управления СКР. Следователи приступили к проведению осмотра места происшествия. Допрашиваются лица из числа работников АО «Водоканал», изучается техническая и иная документация. На месте происшествия также работают следователи-криминалисты регионального управления СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.