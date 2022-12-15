Возбуждено уголовное дело по факту дерзкого ограбления ювелирного магазина

Следователем МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный в особо крупном размере» по факту произошедшего в ювелирном салоне, расположенном на проспекте Ленина г. Якутска.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого. Дерзкое ограбление средь белого дня

Фото: КП-Якутия Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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