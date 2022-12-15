15.12.2022
14:12
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Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту дерзкого ограбления ювелирного магазина
Следователем МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный в особо крупном размере» по факту произошедшего в ювелирном салоне, расположенном на проспекте Ленина г. Якутска.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.
Фото: КП-Якутия
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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