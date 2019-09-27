Возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику ФСБ

Следователем Мирнинского МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.291 УК РФ (дача взятки).

Установлено, что мужчина, 1993 г.р., передал сотруднику федеральной службы безопасности в качестве взятки денежные средства в размере 100 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий -уничтожение протокола личного досмотра и изъятых предметов.

Днем ранее у мужчины сотрудниками ФСБ обнаружено 2 свертка предположительно с наркотическим средством. Мужчина, желая избежать уголовной ответственности, предложил должностному лицу денежные средства, после передачи которых был задержан.

В отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.