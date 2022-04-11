11.04.2022
17:15
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий работниками МО «Нахаринский 1-й наслег»

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УКРФ – превышение должностных полномочий – по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Муниципального образования «Нахаринский 1-й наслег» обязанностей при реализации  мероприятий в рамках развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Согласно материалам уголовного дела, между администрацией  муниципального образования  и индивидуальным предпринимателем заключены договоры на выполнение работ по сносу здания гаража и котельной, а также очистке мусора на общую сумму около 800 тысяч рублей.

Позже подписаны акты приемки выполненных работ, и индивидуальному предпринимателю перечислены денежные средства в полном объеме.

Однако при проведении проверки установлено, что работы подрядчиком фактически не выполнены, и денежные средства перечислены незаконно.

В настоящее время в рамках уголовного дела следователями устанавливаются фактические обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

Расследование продолжается. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Мегино-Кангаласского района.

Фото: Заречного МСО СУ СК РФ по РС (Я)
Источник: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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