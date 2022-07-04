04.07.2022
12:01
37

Судебная хроника

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на птиц, занесенных в Красную книгу

Прокуратура Нюрбинского района совместно с Нюрбинским комитетом государственного экологического надзора Министерства экологии Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения требований законодательства об охране объектов животного мира.

Установлено, что мае 2022 года на территории района осуществлена незаконная охота на чирков-клоктунов и красноголового нырка, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации Марианна Рожина

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх