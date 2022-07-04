Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на птиц, занесенных в Красную книгу

Прокуратура Нюрбинского района совместно с Нюрбинским комитетом государственного экологического надзора Министерства экологии Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения требований законодательства об охране объектов животного мира.

Установлено, что мае 2022 года на территории района осуществлена незаконная охота на чирков-клоктунов и красноголового нырка, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.