Возбуждено уголовное дело о халатности по факту дотла сгоревшей школы в Верхоянье

Верхоянская межрайонная прокуратура провела проверку по факту пожара, произошедшего 29.01.2021 в здании Кустурской средней общеобразовательной школы 2009 года постройки, в котором обучалось 109 детей.

В результате пожара здание площадью более 1270 кв.м. вместе с имуществом с общей балансовой стоимостью свыше 96 млн. рублей огнем уничтожено полностью.

Установлено, что причиной возникновения пожара явилось загорание горючих материалов в результате аварийного режима работы светильника с двумя люминесцентными лампами.

При этом в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности ответственными должностными лицами образовательной организации, а также администрации Эвено-Бытантайского района мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания школы путем проведения при наличии необходимости его капитального ремонта, в том числе с выполнением работ по монтажу и замене электрооборудования не приняты.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение особо крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.