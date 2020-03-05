Возбуждено уголовное дело на следователя

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении следователя Верхоянского МСО СУ СК России по РС (Я) по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

В ноябре-декабре 2019 года обвиняемый являлся членом следственной группы по уголовному делу, находящемуся в производстве следственных органов СК России по РС (Я). В этот период времени он проник в помещение служебного кабинета следственного управления СК России по РС (Я), в котором умышленно из корыстных побуждений похитил ценные предметы и вещи, а также денежные средства, изъятые в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Позже он распорядился ими по своему усмотрению. Общая сумма причиненного ущерба составила более 900 тысяч рублей.

В настоящее время он задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Ему предъявлено соответствующее обвинение, вину в совершении хищения он признал, большая часть ущерба им возмещена. Готовятся материалы для направления ходатайства в суд об избрании домашнего ареста.

На данном этапе следствия выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Расследование продолжается.

Следственное управление намерено и впредь жестко реагировать на каждый факт нарушения закона и совершения преступных деяний сотрудниками ведомства, не ставя под сомнение необходимость возбуждения уголовного дела при наличии достаточных оснований для вынесения указанного решения.