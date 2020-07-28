Возбуждено уголовное дело на экс-гендиректора «Нижне-Ленского» Владимира Кычкина

На днях возбуждено уголовное дело на бывшего генерального директора ОАО «Нижне-Ленское», депутата Ил Тумэна четвертого созыва Владимира КЫЧКИНА. Владимир Романович считается членом команды бывшего главы Якутии, ныне сенатора Егора БОРИСОВА.

Уголовные дела возбуждены так же в отношении первого заместителя гендиректора ОАО «Нижне-Ленское» Артура ДАВЫДОВА и подрядчиков предприятия — руководителя «Стройгруппы-89» Руслана АЛИБЕКОВА и его жену Айну НЕУСТРОЕВУ. Дело возбуждено МВД Якутии.

Напомним, что ранее уголовное дело было возбуждено в отношении Руслана АЛИБЕКОВА, 22 мая 2019 года он был помещен в СИЗО, тогда как экс-гендиректор «Нижне-Ленского» Владимир Кычкин гулял на свободе. Тогда супруга Алибекова — Айна Неустроева заявила в интервью Тайгапост, что считает это местью экс-вице-мэра Якутска Василия ГОГОЛЕВА и генерального директора ООО «Утум-инвест» Георгий КАРАМЗИНА.

«30 мая 2019 года они вызвали меня на очередную встречу, и Гоголев прямо заявил: «Ну что? Я в курсе всего. Как ты докатилась то? Ты все поняла?». Вели себя абсолютно нагло, понимая, что пока Руслан за решеткой, мне трудно им противостоять. Мне до сих передают от Карамзина и Гоголева угрозы, что наш бизнес будет доведен до банкротства через уголовное дело «Нижне-Ленского», и вся следственная группа (МВД РС (Я) – ред.) работает над тем, чтобы что-то вменить еще и мне», — цитирует Тайга пост Айну Неустроеву.

Айна Ивановна отметила, что впервые к ним пришли домой с обыском в 2015 году. Несколько лет дело носило вялотекущий характер. По ее мнению, у дела в отношении ее супруга не было перспектив. Однако дело реанимировали в апреле 2019-го, и она связывает это с интересами Гоголева и Карамзина, которые в этот период предпринимали активные действия, требуя у них взятку недвижимостью на 114 млн. рублей, в противном случае угрожая большими проблемами для их бизнеса.

Напомним, что вчера, 27 июля судья Якутского городского суда Аркадий ГОРОХОВ признал экс-вице-мэра Якутска Василия Гоголева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Экс-вице-мэр Якутска был взят под стражу в зале суда.

Его подельники Георгий Карамзин и соучредитель и директор ООО «Утум-дизайн» Татьяна САМСОНОВА пока знакомятся со своими уголовными делами. Им еще предстоит предстать перед судом.

Так спор двух хозяйствующих субъектов – местных строительных фирм «Утум-инвест» и «Строй-академия» перерос в резонансное дело. Ведь представитель «Утум-инвеста» — спонсора предвыборной кампании Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ стал вице-мэром, курирующим вопросы строительства. Василий Гоголев возомнил, что на этом посту он может общаться с другими строительными фирмами с позиции силы. Теперь бывший вице-мэр отправлен за решетку на долгие четыре года. Его адвокаты намерены подать апелляцию.

А спор между двумя строительными фирмами, похоже, перешел в другую плоскость, и теперь под прицелом оказалось бывшее руководство ОАО «Нижне-Ленское» со своими подрядчиками.

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