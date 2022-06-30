Возбуждено УД на водителя, перевозившего детей

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жителя Таттинского района по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина является индивидуальным предпринимателем и осуществляет перевозку пассажиров на автомобиле «ФОРД ТРАНЗИТ BUS».

В июне 2022 года сотрудниками ГИБДД в ходе проведения проверки документов и транспортного средства установлено, что водитель перевозил из села Черкех Таттинского района в село Хатырык Намского района педагогов и учащихся школы с техническими неисправностями и самостоятельно внесенными в конструкцию изменениями транспортного средства. Владелец автомобиля снял тормозные колодки с задней оси, установил на автомобиль двигатель и коробку передач от другого транспортного средства, а также установил газобаллонное оборудование без соответствующей лицензии. Помимо этого, на автомашине отсутствовал стояночный тормоз.

Данные изменения при эксплуатации транспортного средства могут послужить причиной возникновения аварийной ситуации и представляют реальную опасность для жизни и здоровья перевозимых пассажиров и других участников дорожного движения.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Требований к организованным, перевозкам групп детей действительно немало. Об этих требованиях информировано и органы образования, руководители и администрации образовательных учреждений, руководители организаций дополнительного образования. Однако, к сожалению, нередко руководители и ответственные лица не «заморачиваются» подготовкой всей необходимой документации, согласованием маршрута и проверками, а организуют поездки – на соревнования, для участия в олимпиаде, концерте, конкурсе – на свой страх и риск. Нередко – на случайном транспорте.

Так, с начала текущего года выявлено 9 фактов нарушения правил организованной перевозки групп детей (Алданский и Нюрбинский районы по 2, Горный, Вилюйский, Намский, Чурапчинский и Мегино-Кангаласский районы по 1).