Возбуждено дело о мошенничестве при продаже аварийного дома семье инвалидов

По факту продажи семье непригодного жилого помещения возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Прокуратура республики провела проверку по публикации «В Якутске аварийный частный дом обшили профлистом и продали семье инвалидов в ипотеку на 26 лет», размещенной на портале «Ykt.ru».

Установлено, что гражданам в ноябре 2019 года реализован жилой дом, расположенный в г. Якутске по ул. Окружная дорога, общей стоимостью 3 млн 900 тыс. рублей.

Согласно обследованию данное жилое помещение является непригодным для проживания, его износ составил не менее 80 %. При этом при приобретении дома выявить имеющиеся дефекты строительных конструкций не представлялось возможным, поскольку они являются скрытыми.

В связи с этим прокуратурой г. Якутска отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по указанным фактам, 19.11.2021 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Расследование уголовного дела, а также реальное восстановление прав пострадавших граждан, в том числе в части взыскания на основании решения суда затраченных на покупку дома денежных средств, их обеспечения отвечающим установленным требованиям жилым помещением находится на контроле прокуратуры республики.