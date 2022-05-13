Возбуждено дело из-за загрязнения озера Мюрю

По поручению прокуратуры республики прокуратура Усть-Алданского района с привлечением контролирующих органов провела проверку по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении озера «Мюрю».

В ходе проверки отобраны пробы снега (сточной воды) и льда (природной воды) с озера «Мюрю». По результатам проведенной экологической экспертизы установлено загрязнение водного объекта взвешенными веществами, превышение фоновой концентрации которых составило на разных участках от 7,5 до 27 раз. Также установлено, что теплоснабжающей организацией, котельная которой эксплуатируется в непосредственной близости от водного объекта, хозяйственная деятельность осуществляется в отсутствие сооружений, обеспечивающих охрану озера от загрязнения и засорения. При этом организацией не принимаются меры по своевременной очистке и удалению выделяемых котельной золошлаковых частиц.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление, в его отношении также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.8.13 (нарушение правил охраны водных объектов), ч.1 ст.8.45 (невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды) и ч.1 ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле прокуратуры.

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