Красота & Здоровье
ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим
Всемирная организация здравоохранения призывает страны вернуть масочный режим.
Об этом заявил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус, передают Известия.
«Новые волны заболеваний демонстрируют, что COVID-19 еще не закончился», — сказал он, отметив однако, что страны находятся «в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии».
Ранее в этот день профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о новой волне заражений коронавирусом в мире и не исключил, что она придет в РФ. Но, по его словам, она не будет такой значительной.
В то же время в Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам 27-й недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 8,2% выше, чем на прошлой неделе. При этом в ведомстве уточнили, что введение ограничительных мер на фоне роста вновь выявленных случаев инфицирования в РФ не требуется, но людям из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами.
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