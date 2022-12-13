13.12.2022
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Погода
Вовсю царствует настоящая якутская зима
На большей части территории небольшой снег, в населенных пунктах морозные туманы. Ветер умеренный, на юге порывы до 9-14 м/с, поземки, на побережье Анабарского, Булунского местами порывы до 19-24 м/с, метели. Температура воздуха ночью -40-45°, на востоке -45-50°, в низинах северо-востока -54-59°, на западе -35-40°, на юго-западе -30-35°, на севере Мирнинского района -24-29°. Днем -35-40°, по нижней Лене -40-45°, в низинах северо-востока -50-55°, на юго-западе -25-30°, на севере Мирнинского района -20-25°.
В Якутске небольшой снег, утром туман, ветер западный 2-5 м/с. Температура ночью-42-44°, днем-40-42°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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