Вовсю царствует настоящая якутская зима

«Корабли пустыни» спокойно приспособились к нашим холодам. Теплая шерсть – один из факторов, помогающих верблюдам безболезненно переносить холода. Двугорбые верблюды могут спокойно ночевать в любой мороз, прямо на снегу, главное — чтобы было укрытие от ветра.



На большей части территории небольшой снег, в населенных пунктах морозные туманы. Ветер умеренный, на юге порывы до 9-14 м/с, поземки, на побережье Анабарского, Булунского местами порывы до 19-24 м/с, метели. Температура воздуха ночью -40-45°, на востоке -45-50°, в низинах северо-востока -54-59°, на западе -35-40°, на юго-западе -30-35°, на севере Мирнинского района -24-29°. Днем -35-40°, по нижней Лене -40-45°, в низинах северо-востока -50-55°, на юго-западе -25-30°, на севере Мирнинского района -20-25°.

В Якутске небольшой снег, утром туман, ветер западный 2-5 м/с. Температура ночью-42-44°, днем-40-42°.