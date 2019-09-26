26.09.2019
12:23
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Экономика

Вовремя плати — подарок получи!

Энергосбыт Якутскэнерго продолжает акцию для населения «Удачный платеж». Акция, направленная на поощрение добросовестных потребителей, стартовала 1 июня и завершится 22 декабря 2019 года.

Как и в прошлые годы, акция охватывает все улусы и районы республики, входящие в зону обслуживания Якутскэнерго.

Условия акции практически не изменились. Ее участниками автоматически становятся все потребители – физические лица, не имеющие задолженности за коммунальные услуги, поставляемые энергокомпанией.

В этом году призы будут разыграны в двух номинациях:

— среди потребителей, проживающих в гг. Алдан, Ленск, Мирный, Якутск;

— среди потребителей, проживающих в населенных пунктах республики, которые входят в зону обслуживания Энергосбыта Якутскэнерго, за исключением названных выше городов.

В каждой из двух номинаций предусмотрены по два суперприза:

•          для потребителей, зарегистрированных в личном кабинете на сайте Якутскэнерго;

•          для абонентов, не являющихся пользователями названного онлайн-сервиса.

Таким образом, будет разыграно четыре суперприза – сертификаты на приобретение ювелирных изделий местных товаропроизводителей. Также организаторы приготовили поощрительные призы – сертификаты на оплату электроэнергии.

Розыгрыш призов состоится 24 декабря. Информация о результатах будет размещена на сайте Якутскэнерго.

Подробнее с условиями и порядком проведения акции «Удачный платеж» можно ознакомиться на сайте «Якутскэнерго»: http://yakutskenergo.ru, а также в отделениях и участках Энергосбыта по месту жительства или по телефонам контакт-центра: 8-800-100-22-05, 8(4112) 498-498.

Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
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