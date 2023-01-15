15.01.2023
23:25
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Якутия

Вот такие вот дела: Всё лопнуло…

Нюрба-Накын. Ночевали на зимнике. Больше 60-ти градусов мороза. У всех машин лопнули колеса — прямо полностью((

Дальнобойщики поделились видео, как в шестидесятиградусные морозы полопались почти все колеса у большегрузов.

Зима в Якутии никого не щадит
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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