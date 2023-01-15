Вот такие вот дела: Всё лопнуло…

Нюрба-Накын. Ночевали на зимнике. Больше 60-ти градусов мороза. У всех машин лопнули колеса — прямо полностью(( Дальнобойщики поделились видео, как в шестидесятиградусные морозы полопались почти все колеса у большегрузов. Зима в Якутии никого не щадит

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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