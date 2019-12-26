26.12.2019
17:20
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Якутия

Вот как выглядит символ Года патриотизма

Представлен символ предстоящего тематического года – Года патриотизма, который был объявлен руководителем республики Айсеном Николаевым. В его основе – знамя с обозначением 2020 года.

Как отметили в региональном правительстве, перед тем, как принять решение, был проведен социологический опрос среди населения. Опрашиваемые, якутяне от 15 до 65 лет, рассказали, с каким символом у них ассоциируется слово «патриотизм». Около 60% респондентов склонились к флагу или знамени, меньшинство – к звезде, армии, сердцу и т.п.

«Знамя издревле имеет глубокий смысл, с ним шли в бой, защищая Родину. Поэтому в основе символа Года патриотизма – развевающийся флаг из цифр с государственным колоритом республики. Развевающийся –значит динамичный. Шрифт рубленный в стиле «плакатного политкора», – пояснил заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Якутии Евгений Фёдоров.

Он добавил, что немаловажным фактором при выборе символа явилось то, что он легко интегрируется под любой формат – от цифровых банеров до сувенирной продукции. На основном банере, который сегодня можно увидеть на фасаде Дома Правительства  №1, знамя расположено на сине-голубом фоне с гербом Якутии, который усиливает эффект символики. Банер в скором времени появится в виде наружной рекламы по всей республике.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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