Вот и наступила весна: Солнце с каждым днём пригревает

Почему кролик является символом Пасхи? Поскольку кролики особенно плодовиты, они считались символом возрождения и начала нового цикла жизни. Согласно христианско-католической традиции, святой Амвросий использовал кролика (зайца) как символ воскрешения, так как его шерсть меняет цвет по мере смены сезонов.

На западе местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем, на остальной территории преимущественно без осадков, ветер порывистый, на западе до 9-14 м/с, в Мирнинском районе и на побережье Арктики местами до 15-18 м/с, температура ночью -9-14°, при прояснении и на севере -18-23°, на юго-западе -4-9°, в низинах северо-востоке -25-30°, днем +1+6 °, на юго-западе +6+11°, на севере -2-7°.

В Якутске без осадков, ветер переменный 2-6 м/с. Температура ночью -9-11°, днем +1+3°.