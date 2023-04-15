15.04.2023
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Погода
Вот и наступила весна: Солнце с каждым днём пригревает
На западе местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем, на остальной территории преимущественно без осадков, ветер порывистый, на западе до 9-14 м/с, в Мирнинском районе и на побережье Арктики местами до 15-18 м/с, температура ночью -9-14°, при прояснении и на севере -18-23°, на юго-западе -4-9°, в низинах северо-востоке -25-30°, днем +1+6 °, на юго-западе +6+11°, на севере -2-7°.
В Якутске без осадков, ветер переменный 2-6 м/с. Температура ночью -9-11°, днем +1+3°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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