28.03.2023
11:16
660
Общество
Вот это рыбище!
Вы просто посмотрите, каких крупных крокодилов и матросиков дергают на реке Алдан у села Чериктей😱💪
Фото: соцсети
Источник: t.me/sakhahunter
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