28.03.2023
11:16
660

Общество

Вот это рыбище!

Вы просто посмотрите, каких крупных крокодилов и матросиков дергают на реке Алдан у села Чериктей😱💪

Фото: соцсети
Источник: t.me/sakhahunter

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