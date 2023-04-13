Вот это наглость! Автомобиль проехал по тротуару в самом центре Якутска

В Якутске пешеход заснял, как сегодня элитный седан TOYOTA CAMRY двигался по тротуару на пр.Ленина, прямо возле старинного здания библиотеки Якутска, сообщает тгк DPSYKT.14

Источник: тгк DPSYKT.14

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