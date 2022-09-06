06.09.2022
17:16
341
Якутия
Вот это да! Тыква-карета для Золушки и гигантская морковь из школьной теплицы! 🎃🥕
15-килограммовая тыква🎃 и 40-сантиметровая морковь🥕
В агрошколе села Булгунняхтах собрали урожай в школьной теплице — передает телеграм-канал Хангаласский филиал НВК «Саха» 2.0
Фото: https://t.me/nvk_khangalas1
Источник: https://t.me/nvk_khangalas1
#Вот это да! Тыква-карета для Золушки и гигантская морковь из школьной теплицы! 🎃🥕#республика саха (якутия)#Хангаласский улус#Якутия
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