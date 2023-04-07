07.04.2023
18:09
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Якутия

Вот это да! Пир коневодов-табунщиков Якутии

Зацените праздничный стол, накрытый в честь Дня коневода табунщика в Якутии, сообщает тгк @chokkai. Гости не могли сдержать восхищенных возгласов!

Источник: тгк Чоккай

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