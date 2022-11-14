14.11.2022
11:53
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Погода

Вот это чудо! В Якутии в ноябре зацвела верба

Обычно верба начинает цвести весной

В селе Толон Ленского района Якутии в ноябре зацвела верба. Фотографиями набухших почек поделилась подписчица газеты «Ленский вестник».

Напомним, в этом году в Ленском районе вплоть до конца октября воздух прогревался до +6 °С , при этом 24 октября был зафиксирован исторический максимум температуры.

Источник: https://ysia.ru/fotofakt-v-lenskom-rajone-zatsvela-verba-v-noyabre/

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