Вот это чудо! В Якутии в ноябре зацвела верба

Обычно верба начинает цвести весной В селе Толон Ленского района Якутии в ноябре зацвела верба. Фотографиями набухших почек поделилась подписчица газеты «Ленский вестник». Напомним, в этом году в Ленском районе вплоть до конца октября воздух прогревался до +6 °С , при этом 24 октября был зафиксирован исторический максимум температуры.

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