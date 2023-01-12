12.01.2023
12:18
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Спорт

Вот это бросок🤩🤩

🔥Любомир Ашеин исполнил пожалуй «Лучший бросок» на чемпионате Якутии в Чурапче — переворот накатом со стойки — 4 балла!!!

«Спорт Якутии»

Фото: видео - пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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