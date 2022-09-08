Восторженные овации собрали мастера искусств Якутии во Владивостоке!

С 3 по 6 сентября 2022 года во Владивостоке коллективы Филармонии Якутии, артисты Театра Олонхо, Государственного театра оперы и балета Якутии, ансамбля «Гулун» приняли участие в культурной программе Дней Республики Саха (Якутия) на Дальнем Востоке, посвященных 100-летию образования Якутской АССР. В эти дни город Владивосток радушно принимал гостей на Восточно-экономическом форуме.

Свое пребывание на Приморской земле Филармония Якутии начала с акции, посвященной Дню окончания Второй мировой войны — крупнейшего вооружённого конфликта в истории человечества. 3 сентября легендарный «Якутский победный марш» Д. Салиман-Владимирова звучал над Японским морем в исполнении духового оркестра Lena River Brass под управлением Ивана Сивцева.

4 сентября состоялось историческое событие – впервые коллектив из Якутии – Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением Фабио Мастранджело представил концерт в большом зале Приморской сцены Мариинского театра! Для изысканной публики звучала серьезная академическая программа из музыки отечественных авторов – Николая Римского-Корсакова, Александра Скрябина и Игоря Стравинского. С большим интересом были восприняты публикой произведения якутских композиторов: «Приветственная увертюра» Николая Берестова и «Якутский обрядовый танец» Кирилла Герасимова, которые ярко отразили особый северный колорит.

С момента создания симфонического оркестра, главный дирижер Фабио Мастранджело провозгласил миссией оркестра – на всех масштабных мероприятиях, больших гастролях исполнять музыку современных авторов Якутии, знакомить слушателей других регионов России с искусством Республики Саха, и эта традиция закрепилась и с большим воодушевлением выполняется оркестром.

Прекрасная акустика Мариинского театра передавала всю красоту звучания оркестра! Музыканты вдохновенно и профессионально доносили замыслы композиторов, великолепная музыка жила здесь и сейчас, ее энергетику ощущал каждый присутствовавший в зале. Недаром публика так долго не отпускала со сцены дирижера и музыкантов, одарила их многочисленными овациями и даже после «биса» многочисленные крики «Браво!», «Брависсимо!» летели из разных концов большого зала театра!

5 сентября на сцене Приморского драматического театра имени Горького состоялся Гала-концерт мастеров искусств Якутии «Северное сияние» в рамках Восточного экономического форума и Дней Якутии на Дальнем Востоке.

На входе в театр публику встречали артисты Театра танца «Гулун» и театра Олонхо в национальных костюмах звуками бубна и хомуса, что создавало особую атмосферу радушия и торжества.

Открыли концерт и показали самобытную культуру народа саха фольклорная группа Театра Олонхо. Приморцы услышали традиционное якутское пение — приветственный тойук и дэгэрэн, звучание древних музыкальных инструментов: хомуса, кырыымпы и ох-саа, якутские скороговорки «чабыр5ах» и осуохай.

С приветственной речью выступили почетные гости — сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ от Якутии Александр Акимов, который подчеркнул важность единения народов, а также министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин. Выступая перед собравшимися, Александр Константинович и Гаврил Витальевич поблагодарили приморского зрителя за искренний интерес к культуре Якутии и поздравили с 100-летием со дня образования Якутской АССР.

Концертная программа представила всю разнообразную палитру культуры Якутии – от фольклора до оперных арий. Символом дружбы русского и якутского народов, стало совместное выступление – импровизация артистов ансамбля балалаечников «БалАнс» и театра Олонхо, которые устроили своеобразную перекличку балалайки и хомуса. А инструментальный шедевр «Гляжу в озеры синие» в исполнении виртуоза-балалаечника Дмитрия Швецова в сопровождении ГСО Symphonica ARTica под управлением Фабио Мастранджело вызвал самый настоящий восторг и глубокое чувство любви к России!

Оперные арии и дуэты из классических шедевров в исполнении солистов Театра оперы и балета РС(Я) им. Д. К Сивцева-Суорун Омоллоона: Николая Попова, Прасковьи Герасимовой, Юрия Баишева и Зинаиды Колодезниковой по достоинству были оценены приморской публикой — зрители провожали артистов бурными аплодисментами и многочисленными овациями «Браво!».

«Фантазия на якутские темы» Юрия Степанова была исполнена оркестром в сопровождении видеоряда, демонстрирующего красивейшую северную природу и многонациональную культуру Якутии.

Подарком городу–порту, замечательному городу у моря — Владивостоку стало исполнение легендарной песни Муслима Магомаева «Синяя вечность» артистом Симфонического хора Филармонии Якутии Дмитрием Никифоровым-Келлером.

Концерт прошёл в атмосфере всеобщего единения и воодушевления!

6 сентября коллективы Филармонии Якутии выступили с концертной программой во Дворце угольщиков города Артёма.

Яркую разножанровую программу от фольклора и классики до современной российской и зарубежной эстрады представили: духовой оркестр Lena River Brass под управлением Ивана Сивцева; ансамбли: флейтистов, кларнетов; струнный ансамбль «Arco ARTico»; ансамбль балалаечников «БалАнс»; артисты театра Олонхо Анастасия Алексеева и Вероника Лыткина; украсили концерт вокальными номерами: солистка якутской оперы Зинаида Колодезникова, артист Симфонического хора Филармонии Якутии Дмитрий Никифоров-Келлер, солистка Амурской областной филармонии Марина Горбачева.

Выражаем огромную благодарность руководству и сотрудникам Приморской сцены Мариинского театра, Драматического театр им. Горького, Дома культуры угольщиков г. Артема, Постоянному представительству Республики Саха (Якутия) по ДВФО за отзывчивость и большую помощь в организации концертов!

Дни Республики Саха (Якутия) во Владивостоке прошли с большим успехом! Высокий уровень концертов, профессиональное мастерство были отмечены не только в профессиональной сфере, но и среди любителей и почитателей классической музыки. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы, которые мы получаем до сих пор!

Отзывы:

Огромное спасибо за возможность насладиться живой музыкой!!!Как артисты отдавали слушателям свой талант без остатка, так и мы с внуком всей душой тянулись к этим чарующим звукам!!!

С благодарностью Нина Петровна и внук Саша.

Концерт очень понравился, всë прослушалось на одном дыхании. Впечатления самые наилучшие. Большое спасибо за возможность насладиться такой прекрасной живой музыкой в исполнении профессионалов!

Алиевы (Александра, Тимофей) и тетя Ганесен Лейла с Майей.

Выступление Symphonica ARTica мне очень понравилось, аплодировал стоя. На мой неискушённый взгляд, звучание оркестра очень слаженное и энергичное. Кроме высокой исполнительской техники, в этом, несомненно, большая заслуга дирижёра — Фабио Мастранджело.

Колядин Денис Евгеньевич.

Благодарим за выступление! Под неизгладимым впечатлением от концерта Симфонического оркестра из филармонии Якутии. Масса эмоций!

Слушатель из Благовещенска.

Добрый день. Уже прошло два дня, а мы продолжаем делиться впечатлениями о вашем коллективе, восторгаться дирижером, качеством звука, о том, как в оркестре «синхронно дышит» каждая партия от скрипок до контарабасов.

Арфа, флейта, гобой, кларнет, валторна, фагот, туба…ударная группа, все очаровали, хочется отметить каждого музыканта, за всеми наблюдали. Молодцы. Прекрасный вокал услышали в театре М. Горького, потряс редкий тембр исполнителя песни «Море». Национальный ансамбль многие слышали впервые, очень интересно. «Гляжу в озера синие» пробрало до слез!!!

Отдельное спасибо за видеоряд о вашей республике ЯАССР. Браво, Брава, Брави!

Мария Леонидовна Поливода.

Спасибо Вам! Получил огромное удовольствие! У Вас замечательный оркестр, мягкий звук и наполненное звучание! Успехов Вам и процветания! Будем сотрудничать!

Дирижер симфонического оркестра Приморской филармонии Дмитрий Банаев.

Мы рады знакомству с вами! Больше всего понравилась трактовка Римского-Корсакова, прямо картинка представляется и белочки, и богатырей и красавицы царевны-лебедя.

Замечательный концерт, удивительно эмоциональный дирижёр, за его палочкой можно наблюдать как за огнём бесконечно!

Ну и конечно, апофеоз музыка Прокофьева, это мощь, ощущение силы и радости!

Попова Н. И.

Мне и моей младшей сестре очень понравилось! Инструменты очень красиво звучали, и была очень красивая программа!

Милана и Кристина Оленченко.

Уважаемые организаторы концерта, проходившего в рамках Дней Республики Саха(Якутия) в нашем театре Мариинской сцены оперы и балета, педагоги МБОУ ДО «Центра развития творчества детей и юношества г Владивостока» выражают огромную благодарность за восхитительный концерт, пережитые положительные эмоции, и восторг от исполнительского мастерства музыкантов Государственного симфонического оркестра им. Г. М. Кривошапко под руководством дирижёра Фабио Мастранжело! Спасибо Вам большое и дальнейших творческих успехов!!!

МУЗЫКА-ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ, ЗАРЯЖАЮЩАЯ ОПТИМИЗМОМ, ЖИЗНЕЛЮБИЕМ! ИСПОЛНИТЕЛИ -ВЫСШИЙ КЛАСС!! ДИРИЖЕР-ШЕДЕВР!! СТОЛЬКО ЭМОЦИЙ, ВПЕЧАТЛЕНИЙ!! РЕСПЕКТ И ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД ТАКИМИ ТАЛАНТАМИ!!

Сегодня у нас был настоящий ПРАЗДНИК.ДЛЯ НАС ЗВУЧАЛА ТАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ МУЗЫКА. БРАВО, БРАВО, БРАВО.

Сегодня были на концерте якутского симфонического оркестра Симфоника Артика под руководством дирижёра Фабио Мастранджело.

Концерт вызвал сильные впечатления. Во втором отделении одно произведение вызвало необъяснимое чувство счастья, от которого почему-то расплакалась. Магическое воздействие классической музыки. В 1-ом отделении был концерт, сложное на моё восприятие произведение, где чувствовалась тема войны. Но после окончания — буря эмоций, восторг и овации. И все слушатели отреагировали овациями! Низкий поклон всем, кто организовал для нас доступным высокое искусство! Классическая музыка лечит душу. А 1-я скрипка была волшебной. И, действительно, было слышно, что она Первая! И виолончелистка, что справа была от Маэстро Фабио! А какие нежные были фаготы! У меня слезы и сейчас наворачиваются! Низкий поклон! От нашего мощного Прокофьева мы в восторге!!!

Рамзия.

Огромную благодарность выражаем за предоставленную возможность посетить концерт коллектива Государственного симфонического оркестра филармонии Якутии! Программа очень насыщенная и интересная. Дирижёр — виртуоз! Слаженность коллектива — это его заслуга! Огромная благодарность от имени коллектива Владивостокской татаро-башкирской общественной организации и от меня лично.

Нафиса Назировна Попова

Спасибо за концерт! Очень понравилось. Всё слажено, а Арфы -ЭТО Чудо!

Рашит

Спасибо огромное! Я и мои коллеги в большом восторге от музыкантов и особенно от артистичного, музыкального дирижёра.

Браво!

Преподаватели ДМШ N 2, г. Владивосток.



