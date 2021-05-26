Восторженная публика засыпала режиссера фильма «Иччи» вопросами

21 мая состоялась первая российская премьера фильма «Иччи» кинокомпании ArtDoydu и дистрибьютора CapellaFilm «ИЧЧИ» в Санкт-Петербурге.

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Премьера прошла при полном зале в легендарном белом зале старейшего кинотеатра Лендок. Фильм представила продюсер «Иччи» Марианна СИЭГЭН, также на премьере присутствовали члены съёмочной команды: режиссёр постановщик Костас МАРСААН, художник постановщик Дарьяна ГИЗАТУЛИНА, звукорежиссер Сергей ИВАНОВ, ассистент звукорежиссера Даниил БЕЛЬТЮКОВ, исполнительный продюсер Дина ЕГОРОВА.

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После показа режиссёр Костас Марсаан отвечал на вопросы. Восхищенная и благодарная публика долго не отпускала режиссёра, задавая интересные вопросы о фильме «Иччи».

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Вечером 24 мая в рамках проекта «Каро.АРТ» состоялась светская премьера якутского фильма кинокомпании ArtDoydu и дистрибьютора CapellaFilm «ИЧЧИ». Мистический хоррор рассказывает о семье, поселившейся в таинственном месте с загадочной историей, откуда из-за древнего проклятия когда-то ушли люди, но столетия спустя вернулись вновь. Однажды ночью событие из прошлого таинственным образом возникает в настоящем, запуская цепочку мистических происшествий.

Первой картину представила руководитель прокатной компании Capella Film Надежда МОТИНА, подчеркнув важность проката якутского кино. Затем съёмочную группу представили продюсер картины Мариана Сиэгэн и режиссер Костас Марсаан, для которых «Иччи» является вторым совместным фильмом.

Поддержать коллег и друзей пришли также Виктория Дайнеко, Алена Водонаева, Женя Малахова, DJ Грув, Птаха, Руслан Тагиев, Илья Глинников, Арина Данилова, Иван Пышненко и другие.